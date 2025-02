Confisca per equivalente, il pagamento postumo rileva sul quantum oggetto di confisca e sterilizzazione dell’operatività

Appare di interesse procedere con una disamina della decisione emessa in data 18.2.2025 dalla Corte di Cassazione (per essere precisi ci riferiamo alla decisione n. 6578), una decisione che ha annullato la confisca per equivalente nei confronti del legale rappresentante di una società condannato per omesso versamento IVA, in quanto la persona giuridica aveva nel frattempo provveduto al versamento del debito tributario dovuto (in sostanza estinguendo il debito stesso).

In questa decisione vogliamo ...