Imputato assente, i 15 giorni in più per impugnare tra letture restrittive e questioni di incostituzionalità

Per la Suprema Corte, nella sentenza n. 20976 del 2025, la norma inserita dalla riforma Cartabia sull’allungamento dei termini per proporre impugnazione non si applica qualora si rinvenga nel fascicolo dibattimentale una procura speciale per accedere ai riti speciali, anche se non sono stati richiesti.

Nel frattempo, la Corte d’appello di Roma, con ordinanza dell’1 aprile 2025...