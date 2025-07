REATI EDILIZI - Opere abusive: ordine di demolizione dell'immobile non sempre sospendibile

La Corte si è soffermata sulla doverosità dell'ordine di demolizione impartito dal giudice a seguito di sentenza di condanna, affermando che tale ordine, non solo è appunto, doveroso, ma incide, quale misura amministrativa ripristinatoria, sulla res abusiva e che sia ancora tale, senza che alcun rilievo possa assumere la posizione di terzi non responsabili dell'abuso, concludendo che, in fase di esecuzione, esso è passibile di revoca solo quando risulti assolutamente incompatibile con i provvedimenti della pubblica amministrazione che abbiano conferito all'immobile una diversa destinazione o ne abbiano sanato l'abusività (condono e rilascio di permesso in sanatoria)