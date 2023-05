Confisca senza vincoli per il giudice penale di Laura Ambrosi e Antonio Iorio

Link utili Cassazione, sentenza 16333/2023 Sezione 4









Il giudice penale non è vincolato alla determinazione dell’imposta evasa ricalcolata in sede di accertamento con adesione se motiva le ragioni di tale decisione. A confermare questo principio è la Cassazione , con la sentenza n. 16333, che affronta una questione particolarmente attuale oggetto di revisione con l’attuazione della delega fiscale. La pronuncia trae origine da una richiesta di riduzione del sequestro preventivo eseguito nei confronti di un imprenditore indagato per il reato di dichiarazione...