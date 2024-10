Congresso Ucpi, riformare il processo partendo dalla separazione delle carriere

Il titolo del Congresso straordinario dell'Ucpi che si è tenuto a Reggio Calabria il 4-6 ottobre "Separare e riformare - La forza delle nostre idee per una giustizia nuova", intende innanzitutto ribadire come non sia possibile riformare il processo senza la separazione delle carriere dei magistrati. Per il presidente Francesco Petrelli sarebbe infatti velleitario pensare di poter recuperare il modello accusatorio senza toccare l'organizzazione costituzionale della magistratura: il giudice deve essere imparziale rispetto all'oggetto del giudizio, ma anche terzo rispetto alle parti.