Consiglio di Stato: altolà ai ricorsi con “motivi intrusi” di Pietro Alessio Palumbo

Lungi dal porsi come un ostacolo alla esplicazione del diritto alla tutela giurisdizionale, i principi di specificità, chiarezza e sinteticità sono funzionali alla più piena e complessiva realizzazione del diritto di difesa in giudizio di tutte le parti del processo. Ciò in attuazione dei principi costituzionali di diritto di difesa e giusto processo, ed a sostegno, una volta di più, delle ragioni di una difesa legale che sia “tecnica” e, dunque, della natura “protetta” della stessa professione intellettuale...