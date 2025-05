Consulenza legale di competenza degli avvocati

La consulenza legale e l’assistenza stragiudiziale svolte in modo continuativo, sistematico e professionale, connesse ad attività giurisdizionale, sono riservate agli avvocati. Per cui scatta l’esercizio abusivo della professione per chi le presta senza averne titolo. È quanto ha affermato la sesta sezione penale della Cassazione con la sentenza n. 18734/2025 confermando la condanna inflitta ad un imputato per il reato ex articolo 348 del codice penale.

La vicenda

Nella vicenda, la Corte d’appello...