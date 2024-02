Continua la crescita del gruppo Impresoft con l’acquisizione di Brain System e Tecno-Soft

Benedetto Lonato, Virginia Cella, Riccardo Massimilla

Impresoft, azienda controllata da Clessidra Private Equity SGR, ha finalizzato l’acquisizione di Brain System S.r.l., azienda specializzata nell’implementazione di soluzioni SAP in ambito ERP, basate sulla soluzione SAP Business One e di Tecno-Soft S.r.l., specializzata in progetti WMS. Con l’ingresso di Brain System e Tecno-Soft, Impresoft prosegue il percorso di posizionamento come azienda leader nella trasformazione digitale in Italia.

Impresoft è stata assistita da LCA Studio Legale con un team composto da Benedetto Lonato, Riccardo Massimilla, Virginia Cella e Martina Lacalamita per gli aspetti corporate M&A, oltre ad Andrea Carreri e Francesco Doria Lamba per gli aspetti Golden Power. Lo Studio MN Tax and Legal, con un team composto da Emiliano Nitti, Marco Martellosio, Clelia Andreone e Maria Pizzino, ha assistito Impresoft con riferimento agli aspetti societari. Lo Studio Alonzo Committeri & Partners - con il founding partner Gian Marco Committeri e il partner Gianfranco Pallaria - e Deloitte STS, con la partner Valentina Santini e la tax manager Maria Giovanna Scasserra, hanno invece seguito gli aspetti fiscali delle operazioni.

I soci di Brain System sono stati assistiti dall’avv. Luca Ghisleni e i soci di Tecnosoft dall’avv. Dario Furlan.