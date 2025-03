Continua la crescita in Sicilia di Deloitte Legal: nuovo ingresso del Prof. Avv. Marcello Parrinello

Prof. Marcello Parrinello

Deloitte Legal continua la crescita sul territorio e rafforza la sua presenza anche in Sicilia con l’ingresso del Prof. Avv. Marcello Parrinello e del suo team: dopo Catania si aggiunge anche Messina.

Con questa operazione Deloitte Legal sarà in grado di ampliare ulteriormente i servizi legali offerti ai propri clienti e sviluppare le proprie attività su scala regionale e nazionale. Deloitte Legal porterà la propria esperienza internazionale negli ambiti di sua specializzazione quali il diritto societario, dei contratti, dell’impresa, delle società e delle procedure concorsuali.

Il Prof. Avv. Marcello Parrinello entra in Deloitte Legal come Senior Of Counsel. è specializzato in materia di diritto commerciale, concorsuale e civile con oltre 40 anni di esperienza professionale alle spalle.

La sua attività professionale ha abbracciato e abbraccia l’assistenza trasversale sia a grandi imprese di rilievo nazionale sia anche a gruppi societari, PMI, enti pubblici e società partecipate. Marcello Parrinello ha lavorato a operazioni straordinarie di carattere commerciale e societario, con particolare focus sulle operazioni di gestione della crisi di impresa ricoprendo il ruolo di legal advisor, commissario giudiziale e commissario nell’ambito di amministrazioni straordinarie. Accanto all’assistenza stragiudiziale, il Prof. Avv. Parrinello vanta una specifica esperineza nel contenzioso avendo assistito imprese, enti pubblici e curatele fallimentari in complesse controversie commerciali, societarie e finanziarie. Già professore aggregato di Diritto Commerciale presso la Facoltà di Economia e Commercio dell’Università degli Studi di Messina dal 2001, docente in numerosi corsi di master, scuole di specializzazione e forensi, è autore di pubblicazioni in materia di diritto civile e commerciale.

Con il Prof. Avv. Parrinello entrano anche Federico Parrinello e Lidia Ramondino in qualità di Associate.

Federico Parrinello è specializzato in materia di diritto commerciale e concorsuale. Svolge la propria attività professionale nell’assistenza stragiudiziale, giudiziale e strategica ad imprese private, enti pubblici e società a partecipazione pubblica.

Lidia Ramorino ha sviluppato una specifica esperienza nel contenzioso commerciale, civile e sanitario e nell’ambito del diritto della crisi di impresa – sia in riferimento a procedure maggiori che minori. Assiste regolarmente Curatele Fallimentari e Liquidazioni Giudiziali spaziando da controversie contrattuali fino alla difesa in procedimenti squisitamente concorsuali e/o fallimentari.

L’ufficio di Messina entra a far parte del team Area Sud sotto la supervisione di Giacomo Gargano che ad oggi comprende già Bari, Pescara e Catania.

“La crescita di Deloitte Legal in Italia è il risultato di una strategia chiara: rafforzare le nostre specializzazioni e ampliare la presenza sul territorio, per essere sempre più vicini ai nostri clienti. – commenta il Deputy Managing Partner Francesco Paolo Bello -. Continuiamo ad investire nelle competenze e nell’innovazione, consapevoli che la nostra capacità di offrire servizi altamente qualificati e integrati sui territori rappresenta il vero valore aggiunto per i clienti che ci scelgono.”

“Il prof. Parrinello è una figura di rilievo per l’esperienza accademica e professionale maturata a servizio delle imprese del territorio regionale. La sua decisione di entrare a fare parte di Deloitte Legal – commenta così l’Area Sud Leader Giacomo Gargano – rappresenta un significativo riconoscimento per l’attività svolta in questi anni in Sicilia ed è un ulteriore passaggio di crescita per ampliare i servizi legali nella Regione e non solo. “