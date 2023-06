Contratto di agenzia e riconoscimento dell'indennità di cessazione del rapporto a cura della Redazione Diritto









Contratto di agenzia - Scioglimento del contratto - Indennità di cessazione del rapporto - Art. 1751 c.c. - Spettanza - Condizioni.

L'indennità di cessazione del rapporto, disciplinata dall'art. 1751 cod. civ., non è dovuta quando l'agente recede dal contratto, a meno che il recesso sia giustificato da circostanze attribuibili al preponente o da circostanze attribuibili all'agente, in particolare l’età, l’infermità o la malattia, per le quali non può più essergli ragionevolmente chiesta la prosecuzione...