Contratto full time: le eventuali sospensioni lavorative vanno concordate con il prestatore di Giampaolo Piagnerelli

Le “variazioni” necessitano di un nuovo consenso del lavoratore e, quindi, non possono essere disposte né imposte unilateralmente dal datore di lavoro

«Il rapporto di lavoro subordinato si presume costituito full time e in tal modo va qualificato sul piano giuridico qualora il part time non risulti da patto con forma scritta, richiesta ad substantiam secondo la disciplina vigente all’epoca di assunzione del lavoratore. Sul piano processuale non essendo stato prodotto nel processo il contratto di lavoro con forma scritta o almeno un patto scritto relativo all’orario di lavoro asseritamente part time, deve concludersi che il rapporto di lavoro del...