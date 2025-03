Contributo unificato solo sulle cartelle e non sull’intimazione di pagamento

Non si versa il contributo unificato sull’intimazione di pagamento (non impugnata) relativa a tre cartelle esattoriali. Il pagamento, infatti, deve essere effettuato solo su queste ultime. E la regola vale anche se il giudice di merito, nella sua decisione, ha proposto valutazioni anche in ordine all’intimazione di pagamento. Di qui la Cassazione (ordinanza n. 6769/25) ha enunciato il principio di diritto secondo cui “ai fini del pagamento del contributo unificato nel giudizio tributario, non ogni...

Continua a leggere NT+ Diritto Prova 1 mese da 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Tutta l’informazione giuridico legale

Novità, commenti, giurisprudenza e gli strumenti utili per la professione

Le ultime decisioni della Cassazione sui temi di tuo interesse

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi