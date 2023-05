Corte costituzionale: la decisione depositata oggi

Il 23 maggio la Consulta si occupa di appalti pubblici

APPALTI PUBBLICI



Sentenza n. 101 : non fondatezza nei sensi di cui in motivazione



Norme impugnate: Combinato disposto dell'art. 32, c. 7° e 10°, del decreto-legge 24/06/2014, n. 90, convertito, con modificazioni, nella legge 11/08/2014, n. 114.



Oggetto: Appalti pubblici - Misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio di imprese nell'ambito della prevenzione della corruzione - Misura di straordinaria e temporanea gestione dell'impresa per l'esecuzione di contratti di appalto, ovvero...