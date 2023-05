Corte costituzionale: la decisione depositata oggi

Il 22 maggio la Consulta si occupa di enti locali

Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus







ENTI LOCALI



Sentenza n. 100 : illegittimità costituzionale parziale - non fondatezza – inammissibilità (deciso il 21/03/2023)



Norme impugnate: Art. 4, c. 3°, della legge della Regione Valle d'Aosta 27/05/2022, n. 6.



Oggetto: Enti locali - Segretario comunale - Norme della Regione autonoma Valle d'Aosta - Iscrizione straordinaria all'Albo regionale - Presentazione della domanda da parte dei soggetti indicati nell'art. 1, c. 6, della l. reg.le n. 46 del 1998 - Requisiti - Previsione che per tali...