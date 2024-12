Corte costituzionale: la decisione depositata oggi

ESECUZIONE FORZATA

Sentenza n. 211: illegittimità costituzionale (deciso il 14 novembre 2024)

Norme impugnate: Art. 1, c. 378°, della legge 30/12/2020, n. 178.

Esecuzione forzata - Edilizia residenziale pubblica - Procedure esecutive aventi a oggetto immobili realizzati in regime di edilizia residenziale pubblica convenzionata e agevolata finanziati in tutto o in parte con risorse pubbliche...