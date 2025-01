Corte costituzionale: la decisione depositata oggi

EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

Sentenza n.1/2025: illegittimità costituzionale parziale (deciso il 26 novembre 2024)

Norme impugnate: Artt. 5, c. 2° bis, e 3, c. 2° bis, della legge della Provincia autonoma di Trento 07/11/2005, n. 15, recante «Disposizioni in materia di politica provinciale della casa e modificazioni della legge provinciale 13/11/1992, n. 21, come introdotti, ...