Corte costituzionale: la decisione depositata oggi

REATI CONTRO IL PATRIMONIO

Ordinanza n. 63: manifesta inammissibilità (deciso il 07/04/2025)

Norme impugnate: Art. 649 del codice penale.

Oggetto: Reati e pene - Reati contro il patrimonio - Non punibilità a querela della persona offesa per fatti commessi a danno di congiunti - Reato di circonvenzione di persone incapaci, di cui all’art. 643 codice penale, per fatti commessi...