Corte costituzionale: le decisioni depositate il 7 aprile

La Consulta si occupa di giustizia amministrativa, bilancio e contabilità pubblica e processo penale

GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA

Sentenza n n. 63: illegittimità costituzionale (deciso il 21 febbraio 2023)

Norme impugnate: Art. 9, c. 5°, del decreto legislativo 24/12/2003, n. 373.

Giustizia amministrativa - Ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana - Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Siciliana - Previsione che, qualora il Presidente della Regione non intenda decidere il ricorso in maniera conforme al parere del Consiglio di giustizia amministrativa, deve sottoporre...