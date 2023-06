Corte costituzionale: le decisioni depositate oggi

La Consulta il 6 giugno si occupa di sanità pubblica e circolazione stradale

Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus







SANITÀ PUBBLICA



Sentenza n. 112: illegittimità costituzionale - non fondatezza – inammissibilità (deciso il 23/03/2023)



Norme impugnate: Artt. 12, c. 2°, e 21, c. 1°, 2° e 3°, della legge della Regione Veneto 27/05/2022, n. 12.



Oggetto: Sanità pubblica - Impiego pubblico - Norme della Regione Veneto - Modifiche alla l. reg.le n. 48 del 2018, recante "Piano socio sanitario regionale 2019-2023" - Inserimento di un paragrafo denominato "Incremento del massimale di scelte degli incarichi temporanei...