Corte costituzionale: le decisioni depositate oggi

La Consulta il 4 luglio si occupa di sanità e adozione

SANITÀ PUBBLICA



Sentenza n. 134 : illegittimità costituzionale - non fondatezza - non fondatezza nei sensi di cui in motivazione – inammissibilità (deciso il 10/05/2023)



Norme impugnate: Artt. 2, c. 1°, 3, c. 4°, 5, c. 4°, 16 e 17, c. 3°, lett. a) e b), della legge della Regione Puglia 12/08/2022, n. 14.



Oggetto: Sanità pubblica - Servizio Sanitario Regionale - Norme della Regione Puglia - Misure di potenziamento dello screening di popolazione sul tumore al colon-retto - Previsione che il programma...