Famiglia e successioni: il punto sulla giurisprudenza dei giudici di merito

Si segnalano in questa sede i depositi della giurisprudenza di merito in materia di diritto di famiglia e delle successioni 2024 e 2025. Le pronunce in particolare, si sono soffermate sulle seguenti tematiche o questioni:

Nullità del procedimento senza il curatore del minore

Nullità degli accordi prematrimoniali fra coniugi

Mantenimento della figlia maggiorenne con lavoro a tempo determinato

Decorrenza della revisione dell’assegno divorzile

Abuso del congedo parentale a madre disabile

Assicurazione obbligatoria ai familiari coadiutori degli esercenti attività commerciali

Revocatoria del fondo patrimoniale



RESPONSABILITA’ GENITORIALE - Nullità del procedimento senza il curatore del minore (Cpc articoli 78 e 354)

Deve dichiararsi la nullità del procedimento dinanzi al Tribunale minorile che sospenda dalla responsabilità genitoriale i due genitori, per ...