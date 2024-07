Corte costituzionale: le decisioni depositate oggi

EDILIZIA E URBANISTICA

Sentenza n. 119 : illegittimità costituzionale - illegittimità costituzionale parziale - non fondatezza - inammissibilità - estinzione del processo (deciso il 7/5/2024)

Norme impugnate: Artt. 3, c. 2°; 5; 7; 8, c. 1°, 6° e 9°; 10; 11; 13, c. 6°; 14, c. 3° e 5°; 16; 18, c. 3°; 19, c. 1°; 20; 21, c. 1° e 3°; 34, c. 1°; 36; 40; 41; 42; 47, c. 2° e...