REATI E PENE

Sentenza n. 47 : non fondatezza - non fondatezza nei sensi di cui in motivazione – inammissibilità (deciso il 24/01/2024)

Norme impugnate: Artt. 9, c. 1°, e 10, c. 1° e 2°, del decreto-legge 20/02/2017, n. 14, convertito, con modificazioni, nella legge 18/04/2017, n. 48.

Oggetto: - Misure a tutela del decoro di particolari...