TRIBUTI

Sentenza n. 20: inammissibilità (deciso il 29/01/2025)

Norme impugnate: Art. 7, c. 1°, lett. i), del decreto legislativo 30/12/1992, n. 504.

Oggetto: Tributi - Imposta comunale sugli immobili (ICI) - Esenzione per immobili utilizzati dai soggetti di cui all’art. 73, c. 1, lett. c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al d.P.R. n. 917 del 1986...