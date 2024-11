Corti tributarie, nove rinvii pregiudiziali alla Cassazione

Una delle novità più innovative della riforma del giudizio di legittimità – e del processo civile in generale – è l’articolo 363-bis del Codice di procedura civile, rubricato “rinvio pregiudiziale”. Una norma introdotta dal Dlgs 149/2022 (“riforma Cartabia”), in attuazione della legge delega 206/2021, che ha l’obiettivo di deflazionare il contenzioso e ridurre i tempi del processo per il raggiungimento degli obiettivi fissati dal Pnrr.

A quasi due anni dall’entrata in vigore della norma, sono stati...