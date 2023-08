Covid-19: aboliti isolamento e autosorveglianza sanitaria di Aldo Natalini

Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus







Covid-19: cessa definitivamente l'obbligo di isolamento di cinque giorni per le persone positive, che potranno uscire di casa e andare al lavoro anche con la malattia in corso. Cade anche il regime dell'autosorveglianza sanitaria (col conseguente obbligo di mascherina) per i contatti stretti con i soggetti confermati positivi.

È quanto prevede il decreto legge n. 105/2023 - pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 186 del 10 agosto – che, nell'apposito Capo VI dedicato alle disposizioni in materia di...