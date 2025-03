CRCCD cartolarizzazione immobiliare

Alberto Del Din, Fabio Zambito

Cappelli Riolo Calderaro Crisostomo Del Din & Partners (“CRCCD”) ha assistito un primario investitore internazionale in ambito finanziario nella realizzazione di un’operazione di cartolarizzazione ex articolo 7.2 della Legge 130/1999 avente ad oggetto l’acquisizione di un complesso immobiliare situato a Milano, in Corso Vercelli 22, al fine di implementare un’operazione di sviluppo residenziale di alto livello, per complessivi circa 5.000 mq di superficie commerciale.

L’acquisto è stato finanziato mediante l’emissione di due classi di titoli asset backed nonché mediante l’assunzione di un finanziamento bancario destinato a sostenere il fabbisogno IVA dell’operazione di sviluppo immobiliare.

CRCCD ha agito in qualità di main counsel sotto la supervisione del name partner Alberto Del Din (foto) e con un team multidisciplinare guidato dal partner Fabio Zambito (foto) e composto, per gli aspetti di finanza strutturata, dalla senior associate Matilde Sciagata, dagli associate Davide Pasqualotto e Pietro Stefani e dal junior associate Nicolò Maio e, per gli aspetti fiscali, dal Partner Paolo Serva e dal senior associate Edoardo Diotallevi.

Apeiron S.r.l., società di sviluppo immobiliare, con il suo Amministratore Delegato Mattia Milani, partecipa all’operazione quale sottoscrizione di parte dei titoli di junior e quale asset manager.

Banca Credito Attivo S.p.A., con un team guidato dal responsabile senior financing e finanza strutturata Giorgia Catalano e dal responsabile legale Luca Vradini Scusa, partecipa all’operazione quale finanziatore della linea IVA.

Bank of New York, Milan branch, agisce quale paying agent e account bank dell’operazione.