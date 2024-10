PB Consulting, presenta il Convegno dal titolo

“CRESCITA E INNOVAZIONE CON L’INTELLIGENZA ARTIFICIALE Prospettive future e sfide attuali”.

Il convegno esplorerà il potenziale dell’intelligenza artificiale per stimolare la crescita e l’innovazione nelle aziende, sottolineando l’importanza di un quadro normativo adeguato e conforme alle esigenze delle imprese.

Durante l’evento sarà trattato come l’AI possa ottimizzare processi produttivi, migliorare l’efficienza e promuovere nuove opportunità di mercato. Inoltre, l’adozione dell’AI è considerata un’opportunità strategica, nonostante le sfide legate alla privacy, alla sicurezza e alla regolamentazione.

L’evento gratuito avrà luogo il 21 ottobre a partire dalle 16 a Treviso, presso la Sala convegni di Casa dei Carraresi, in Via Palestro n. 33. Per partecipare al convegno è necessario iscriversi compilando il FORM DI REGISTRAZIONE

