Cresta Legal con Deloitte Legal e Pirola Pennuto ZEI & Associati a fianco di Romelu Lukaku nel passaggio al Napoli

Sebastien Ledure, Andrea Bozza, Mario Tenore, Pierfilippo Capello

Ufficializzato l’ingaggio di Romelu Lukaku che, dopo una lunga trattativa, passa a titolo definitivo al Napoli dal Chelsea, dopo che sono stati definiti gli ultimi dettagli riguardanti il contratto di lavoro sportivo e i diritti d’immagine.

Il gruppo di lavoro dei legali coinvolti è stato guidato da Cresta Legal, con un team composto da Sebastien Ledure, Arnaut Kint e Wouter Janssens, che ha curato gli aspetti di diritto sportivo internazionale.

Deloitte Legal ha messo in campo il team di sports law con Andrea Bozza e Pierfilippo Capello per la parte di diritto sportivo italiano, e il team IP con Ida Palombella e Valetina Favero per la gestione degli aspetti IP.

Pirola Pennuto Zei & Associati ha curato gli aspetti tax con Mario Tenore e Luca Valdameri.