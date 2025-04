CRIMINALITÀ ORGANIZZATA - Scatta la liquidazione immediata se l'impresa non ha prospettive

Il comma 5-bis dell'articolo 41 è anch'esso di nuovo conio e prevede che quando le imprese difettino di concrete possibilità di prosecuzione o di ripresa dell'attività e siano prive di patrimonio utilmente liquidabile, il tribunale ne dà comunicazione all'ufficio del registro delle imprese, che dispone la loro cancellazione entro sessanta giorni dalla comunicazione

Gli articoli 4 e 7 del decreto legge n. 48 del 2025 – pur se classificabili nella categoria dei microinterventi – pongono all'attenzione dell'interprete alcune questioni che non sono state mai risolte sul versante del contrasto alla criminalità organizzata. In particolare, il nuovo "ventaglio" di interventi ritorna, nei suoi aspetti più rilevanti – con la tecnica dell'interpolazione – sulle criticità emerse in questi anni in materia di conformità agli standard e alle normative edilizie dei beni immobili...