CVPM Legal confluisce in Weigmann Studio Legale

Alessandro Cogo

CVPM Legal e Weigmann Studio Legale hanno siglato un accordo in forza del quale tutti i soci di CVPM Legal sono confluiti nell’associazione professionale Weigmann Studio Legale. In dettaglio si tratta del prof. avv. Alessandro Cogo (docente di Diritto Commerciale e di Diritto Industriale presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Torino), dell’avv. Elisa Vittone, dell’avv. Odra Papaleo e dell’avv. Sasha Dalia Manzo che proseguiranno l’attività presso le tre sedi di Weigmann Studio Legale.

Grazie all’unione di uno studio multi-practice con uno studio specialistico nasce un dipartimento formato da un nutrito gruppo di professionisti specializzati nel diritto della proprietà intellettuale ed industriale, arricchito dall’esperienza accademica degli avv.ti prof. Marco Ricolfi e prof. Alessandro Cogo, che mira a porsi come leader in ambito nazionale in tali settori, e per altro verso, alla genesi in seno a Weigmann Studio Legale di ulteriori Focus Team dedicati al deposito nazionale, internazionale ed europeo di marchi e disegni o modelli, al contenzioso brevettuale davanti alla Corte Unificata dei Brevetti, alla consulenza e alla contrattualistica nel settore cinematografico e audiovisivo di portata transnazionale.

Questa unione rafforza la tradizione di eccellenza di un’associazione professionale presente sin dal 1877, sotto l’egida iniziale del prof. avv. Riccardo Cattaneo (già Sindaco della città di Torino e Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino), nel campo dei servizi giuridici dedicati a clienti privati e società.

Weigmann Studio Legale, nato nel gennaio 2019 dall’unione e integrazione di due storiche realtà professionali torinesi quali lo Studio Tosetto, Weigmann e Associati e Groder Studio Legale Associato, fondato nel 1975, conta oggi oltre 60 professionisti attivi nell’area del diritto civile, commerciale e amministrativo, con competenze specifiche, relazioni internazionali ed esperienza consolidata, tra gli altri, nel diritto societario, nelle acquisizioni e operazioni straordinarie, nel contenzioso giudiziale e arbitrale, nel diritto fallimentare, di ristrutturazione del debito e della crisi d’impresa, nel diritto bancario e degli intermediari finanziari, nel diritto delle assicurazioni, nel diritto immobiliare, nel diritto del lavoro, nel diritto amministrativo, nel diritto della privacy e delle nuove tecnologie, nel diritto dello sport, nella compliance antitrust e nel diritto dell’Unione Europea.