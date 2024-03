Da quota 97 all’anzianità, ecco tutte le regole per la pensione anticipata

I professionisti mantengono la flessibilità in uscita e per molti di loro Quota 100 (ma anche Quota 97, 98) è ancora realtà. L’anticipo della pensione, rispetto all’età regolare, variabile da categoria a categoria, è ancora sempre possibile per ognuna delle Casse di previdenza private a sistema misto retributivo-contributivo (eccezion fatta per i farmacisti) .

Con un mix di età anagrafica e contributi versati che, appunto, si ferma spesso a quota 100 ( per avvocati, consulenti del lavoro, geometri...