Dagli obblighi e dalle facoltà assicurative all’obbligo delle polizze catastrofali

Il presente Dossier - giugno 2025 - si propone di offrire all’operatore del diritto, per il tramite di quattro contributi autoriali corredati da una copiosa rassegna normativa e giurisprudenziale, una panoramica d’insieme, nonché di dettaglio, sullo stato dell’arte a margine dall’art. 1, commi 101 e seguenti, della legge di bilancio n. 213 del 2023 (legge di bilancio 2024), che ha introdotto l’obbligo, per le imprese con sede legale in Italia e le imprese aventi sede legale all’estero con una stabile organizzazione in Italia - tenute all’iscrizione nel registro delle imprese ai sensi dell’articolo 2188 del codice civile -, di stipulare, entro il 31 dicembre 2024 - termine successivamente prorogato al 31 marzo del 2025 dall’art. 13, comma 1, del decreto-legge n. 202 del 2024 (c.d. ‘‘milleproroghe’’) - contratti assicurativi a copertura dei danni a terreni e fabbricati, impianti e macchinari, nonché attrezzature industriali e commerciali direttamente causati da eventi quali sismi, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni. Il decreto interministeriale - Ministero dell’economia e delle finanze - n. 18 del 30 gennaio 2025, attuativo della Legge, è stato pubblicato in data 27 febbraio 2025.

La misura in esame muove dalla crescente sensibilità mostrata dal Legislatore verso temi estremamente delicati, ed ormai divenuti ineludibili, quali il cambiamento climatico e le catastrofi naturali, che hanno imposto una più attenta riflessione sul sistema nazionale di gestione dei rischi fisici e di resilienza, quale capacità di assorbire e superare situazioni di shock.

Come efficacemente osservato dal Segretario Generale IVASS - Dott. Stefano De Polis - in una nota diramata in data 12 febbraio 2025, ‘‘l’intervento legislativo italiano segna uno spartiacque nell’approccio alla gestione dei danni derivanti dalle catastrofi: si passa da interventi esclusivamente ex-post per lo più a carico delle finanze pubbliche a una nuova cultura improntata alla prevenzione e alla mutualizzazione assicurativa dei rischi’’. Ciò nel contesto di un rinnovato approccio ‘‘universalistico e mutualistico’’, quale risultato di una più stretta sinergia pubblico-privato, in grado di concorrere alla stabilità finanziaria del sistema, per il tramite di liquidazioni tempestive, sì da accelerare la ripresa economica delle aree colpite, attenuando l’impatto sulle finanze dello Stato.

Il Dossier scandaglia, quindi, il provvedimento in scrutinio, tratteggiando dapprima un quadro introduttivo sulla responsabilità civile da attività di impresa, per poi centrare specificamente l’attenzione, anche in un’ottica comparativa con altre esperienze europee, sull’ambito oggettivo e soggettivo della novella normativa, e sulle conseguenze del mancato adempimento dell’obbligo assicurativo ivi previsto - anticipandosi, sin d’ora, l’introduzione di un sistema lato sensu sanzionatorio, distante dalla nostra tradizione giuridica, rappresentato dalla possibile perdita, per le imprese inadempienti, di contributi, sovvenzioni, agevolazioni di carattere finanziario, a valere sulle risorse pubbliche -; da ultimo, il contributo analizza le numerose incertezze interpretative e le criticità operative che i primi commentatori non hanno mancato di sollevare attorno alla misura in parola, anche tenuto conto del suo effetto prepotentemente impattante su una platea quanto mai estesa di operatori economici - segnatamente n. 5.486.853 microimprese, n. 336.828 piccole imprese, n. 43.734 medie imprese e n. 9.456 grandi imprese; dati, questi, resi noti nella relazione tecnica di accompagnamento dell’A.C. n. 2333.

Dossier Giugno 2025 - Responsabilità civile in ambito imprenditoriale: dagli obblighi e dalle facoltà assicurative all’obbligo delle polizze catastrofali

• Responsabilità civile e impresa: gli obblighi e le facoltà assicurative. Le tipologie di coperture assicurative,

Avv. Alessandro Benedetti - Partner BLB Studio Legale e Dott.ssa Marta Minnici - Trainee BLB Studio Legale

• L’obbligo delle polizze catastrofali. Quadro normativo; iter parlamentare e proposte respinte. Inquadramento generale

Avv. Donato Silvano Lorusso - Partner BLB Studio Legale e Dott. Antonino Guarino - Trainee BLB Studio Legale

• Le polizze catastrofali. Attuale inquadramento legislativo: ambito oggettivo e soggettivo di applicazione. Danni coperti e danni esclusi. Conseguenze del mancato adempimento

Daniela Di Palma - Senior Associate BLB Studio Legale

• Questioni aperte: criticità applicative e incertezze interpretative

Avv. Gianfilippo Chiricozzi - Junior Associate BLB Studio Legale