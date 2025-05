Giunta alla terza edizione, dal 19 al 23 maggio torna Talk to the Future Week, l’iniziativa ideata e realizzata dall’Ordine degli Avvocati di Milano.

La scorsa edizione è stata segnata da più di 60 relatori di primo piano nel panorama dell’intelligenza artificiale, più di 2.500 partecipanti ai 12 eventi on e off line che si sono susseguiti nel corso dell’iniziativa, migliaia di visualizzazioni sui canali social.

La terza edizione di Talk to the Future, ospitata presso la Biblioteca Ambrosoli nel Palazzo di Giustizia di Milano, è un’occasione di confronto tra esperti e istituzioni sulle opportunità e sulle sfide che l’AI porta con sé. Il programma prevede un focus speciale, il venerdì, sulle soluzioni AI per il mondo forense.

Tra i temi di maggiore rilievo: intelligenza artificiale, diritti e decisioni umane; etica dell’intelligenza artificiale; il suo ruolo per contribuire al superamento delle varie forme di diseguaglianze; le soluzioni AI per la professione forense.

Parteciperanno istituzioni nazionali del mondo della Giustizia, esperti del settore, avvocati, giuristi, accademici e professionisti impegnati a comprendere come l’intelligenza artificiale stia trasformando la società e il mondo legale.

Il Format prevede 14 eventi in presenza, tutti trasmessi anche in streaming sui canali dell’Ordine degli Avvocati di Milano: due eventi principali al giorno – uno al mattino e uno al pomeriggio (tranne la giornata di venerdì in cui è previsto solo l’evento al mattino e il light talk di chiusura) - di circa 3 ore e un light talk quotidiano della durata di mezz’ora. Il 23 maggio 2025, giornata conclusiva sarà dedicata all’AI Symposium.

Il calendario - Ogni giorno è dedicato ad un tema

19 MAGGIO: Intelligenza Artificiale e Giustizia: istituzioni e normative a confronto

20 MAGGIO: Intelligenza Artificiale e avvocatura: Il progetto dell’Ordine e la survey con Il Sole 24 ORE

21 MAGGIO: Intelligenza Artificiale diritti e società. Le decisioni umane

22 MAGGIO: Intelligenza Artificiale e Sostenibilità: ai for good, le soluzioni ai che risolvono

23 MAGGIO: AI Symposium: le aziende raccontano le loro soluzioni AI in ambito forense

Per info: relazioniesterne@ordineavvocatimilano.it

La partecipazione all’evento consente l’attribuzione di crediti formativi per Avvocati. Iscrizioni su Sfera

Media Partner Il Sole 24 ORE

CONSULTA IL PROGRAMMA