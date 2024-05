Dalla Ue una rete contro la violenza verso le donne

È il primo strumento giuridico adottato a livello Ue per combattere in modo specifico la violenza contro le donne, che punta alla prevenzione, alla protezione e al supporto delle vittime, nonché alla punizione in sede penale degli autori di reati. Ma è anche un atto in cui l’Unione europea ha perso l’occasione di introdurre una nozione di reato di stupro comune in tutti gli Stati Ue.

Si tratta della direttiva 2024/1385 del 14 maggio 2024 sulla lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica...