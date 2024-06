Danno ambientale, l’ignoranza dell’inquinamento non salva il nuovo proprietario

Secondo il Consiglio di Stato (sentenza 4298/2024) la responsabilità dell’autore materiale del fatto originario generatore del danno ambientale non costituisce un’esimente, né elide la responsabilità di coloro che divengono successivi proprietari del bene o che vantano diritti o relazioni di fatto col bene medesimo. E l’ignoranza delle condizioni oggettive di inquinamento in cui versa il bene non esclude affatto la responsabilità di chi ne è successivamente divenuto proprietario.

Il caso esaminato...