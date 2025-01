Danno alla chance, niente indennizzo se basta la condanna alla riedizione della decisione

Il Consiglio di Stato (sentenza 10324/2024) ha chiarito che in tema di perdita di chance la condanna della pubblica amministrazione a rivedere la propria decisione può essere sufficiente per ristorare il danneggiato, non essendo sempre possibile il tradizionale risarcimento monetario: in altre parole la mera “speranza” non è risarcibile perché a ben vedere neppure è accertabile. Non vi è una percentuale di probabilità da dover essere superata e allo stesso tempo non si possono risarcire mere possibilità...

