Danno parentale: risarcimento ai due nipoti per la morte della zia

Maxi-risarcimento del danno parentale a due nipoti per la morte della zia in un incidente stradale. Lo ha riconosciuto il Tribunale di Lecce che, con sentenza resa il 23 ottobre scorso (giudice Cesi), ha liquidato una somma di quasi 60mila euro a ciascun nipote, calcolata usando le Tabelle “a punti” elaborate dal Tribunale di Milano. Per i due nipoti, infatti, rimasti orfani da giovani, la sorella del padre era l’unico riferimento affettivo e l’unico collegamento con la famiglia di origine.

Il Tribunale...