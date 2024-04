Darrois Villey Maillot Brochier e PedersoliGattai nella cessione di una quota di minoranza del Gruppo NatPower a Vinci S.A.

Riccardo Cerati, Damiano Battaglia,Alain Maillot, Maxime Wach, Armand Centauri

Il Gruppo NatPower, piattaforma indipendente per lo sviluppo di progetti nel settore delle energie rinnovabili, fondata da Fabrizio Zago e affiancata dal partner finanziario Tyrus Capital, annuncia il perfezionamento di una partnership strategica con Vinci S.A., ai sensi della quale quest’ultima ha investito circa 50 milioni di Euro in NatPower SA, mediante acquisizione del 10% del relativo capitale sociale e la sottoscrizione di un bond convertibile in azioni di nuova emissione dal valore complessivo di Euro 30 milioni.

NatPower è stata assistita da Darrois Villey Maillot Brochier con un team multidisciplinare composto, per i profili corporate, da Alain Maillot (Partner), Maxime Wach (Senior Associate) e Armand Centauri (Associate), per gli aspetti banking & finance, da Maxime Garcia (Counsel), per gli aspetti fiscali da Pierre Dabin (Senior Associate) e da PedersoliGattai con un team composto, per i profili corporate, da Damiano Battaglia (Partner), Beatrice Gattoni (Senior Associate) e Riccardo Cerati (Associate).

Weil, Gotshal & Manges ha assistito Vinci S.A. con un team multidisciplinare composto, per i profili corporate, da Claude Serra (Partner), Alexandre Duguay (Partner) e Yan Boistay (Associate) e, per i profili fiscali, da Benjamin Pique (Partner,) Guillaume Wulfowicz (Associate) e Julien Laporte (Associate). Loyens & Loeff ha assistito Vinci S.A. per gli aspetti di diritto lussemburghese.

Insieme all’investimento, le parti hanno raggiunto un accordo per lo sviluppo congiunto di progetti di energia rinnovabile (principalmente eolica onshore e solare) negli Stati Uniti. A tal fine, PedersoliGattai ha assistito NatPower insieme a Tarter Krinsky & Drogin, con un team composto da Marco Giovine (Partner) e Gina Piazza (Partner), per gli aspetti legati alla costituzione di una joint venture statunitense, partecipata da NatPower e da Vinci attraverso la sua controllata Cobra IS.

Per gli aspetti di diritto lussemburghese il Gruppo NatPower è stato assistito da Arendt & Medernach con un team multidisciplinare guidato, per i profili corporate, da Fouzia Benyahia (Partner) e composto da Guillaume Bouriaud (Senior associate) e Nicolas Vara de Rey (Supervising associate) e, per i profili fiscali, da Jan Neugebauer (Partner), Stéphanie Viot (Counsel) e Arnaud Huguenel (Counsel).

CMC Capital Ltd ha agito in qualità di advisor finanziario del Gruppo NatPower con un team composto da Carlo Calabria (Partner), Stefano Soldi (Partner), Marco D’Orfeo e Yuhan Luo.