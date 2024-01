Davide Proverbio entra in eversheds sutherland in qualità di partner

Davide Proverbio

Eversheds Sutherland annuncia che, nel contesto dell'accordo di collaborazione internazionale con King & Wood Mallesons, Davide Proverbio si è unito al team italiano con effetto dal 1° gennaio 2024.

Professionista di consolidata esperienza in ambito M&A e private equity, dal 2012 era Partner di King & Wood Mallesons (negli ultimi sei anni come Managing Partner per l’Italia) e, prima di tale esperienza, è stato Partner in Pedersoli, DLA Piper e Norton Rose Fulbright.

Tra le operazioni cui ha preso parte recentemente si segnalano: l’investimento di HIG Capital in Onis Visa; i numerosi add-on effettuati (in Core Sistemi, Soft Strategy, i3, InnovatesApp, Tow80, Sarce, LumIT) da DGS, portfolio company sempre di HIG Capital; quelli perfezionati (in TEK Freight, Airplus e Duimex) da PHSE, portfolio company di NB Aurora; il coinvestimento di Amundi nell’operazione Europan; nonché il primo investimento del fondo Real Estate Club 1 gestito da InvestiRE.

Davide Proverbio è entrato a far parte di Eversheds Sutherland con un team formato da Giulia Zoccarato (senior associate) e Irene Munaretto (trainee) e andrà ad affiancare l’avvocato Giuseppe Celli quale Co-Head del dipartimento Corporate M&A.

“Siamo felici di dare il benvenuto a Davide – afferma il Comitato Esecutivo di Eversheds Sutherland – in quanto crediamo che le sue competenze siano fondamentali per consolidare il posizionamento della practice italiana in ambito M&A e private equity, oltre che per rispondere alle esigenze legali sempre più numerose e complesse dei clienti di Eversheds Sutherland nei medesimi settori”.

Dal canto suo, Davide Proverbio sottolinea che: “grazie a un management determinato e con una chiara visione di mercato, Eversheds Sutherland è uno degli studi internazionali che, nonostante l’incertezza dell’attuale clima di mercato, sono cresciuti e ambiscono crescere maggiormente, soprattutto tramite un sempre maggiore coinvolgimento in operazioni di M&A e private equity di primario rilievo; proprio la possibilità di contribuire alla realizzazione di tale ambizione mi ha convinto ad aderire al progetto disegnato, a livello globale, da King & Wood Mallesons ed Eversheds Sutherland e, così, a unirmi al team italiano di Eversheds Sutherland, che ringrazio per la fiducia”.

Con l’ingresso dell’avvocato Proverbio il numero dei partner italiani di Eversheds Sutherland sale a 25.