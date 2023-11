Ddl Violenza donne: da domani esame in Senato, si punta a chiudere entro il 25

Domani esame in commissione Giustizia del Senato del disegno di legge del governo per il contrasto alla violenza sulle donne. Il provvedimento è già stato approvato dalla Camera ed è previsto in Aula al Senato già questa settimana. Si punta, infatti, a una approvazione rapida - proprio nella settimana in cui cade la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne del 25 novembre - del testo già approvato lo scorso mese alla Camera. La presidente della commissione Giustizia del Senato Giulia Bongiorno ha convocato la seduta per domani alle 11. E il provvedimento - spiegano fonti della commissione - potrebbe arrivare in Aula giovedì.

Alla Camera Avs e M5s avevano presentato emendamenti per introdurre l’educazione affettiva nelle scuole, e le stesse modifiche dovrebbero essere riproposte. Il provvedimento è una ulteriore stretta per contrastare la violenza di genere. Tra le misure previste dai ministri Roccella, Nordio e Piantedosi, l’arresto in “flagranza differita”, ristori, e sul piano della prevenzione, rafforzamento dell’istituto dell’ammonimento sui reati spia e dell’utilizzo del braccialetto elettronico, con il carcere in caso di manomissione; infine la distanza non inferiore a 500 metri dai luoghi frequentati dalla vittima.