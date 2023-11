De Berti Jacchia: Antonella Terranova nominata Chair per la regione EMEA di Interlaw

Antonella Terranova,









Antonella Terranova, partner di De Berti Jacchia e responsabile della sede di Roma, è stata nominata nuova Chair della regione EMEA di Interlaw.



Interlaw è un network globale d’élite di studi legali indipendenti, composto da oltre 8.000 avvocati con sede in più di 150 città in tutto il mondo. Interlaw, attraverso la sua rete di studi, offre, a livello mondiale, un servizio di altissima qualità consentendo alle imprese di mantenere un singolo punto di contatto.



Antonella Terranova ha recentemente ricoperto il ruolo di Global Chair del team “Competition and distribution” del network e subentra a John O’Sullivan dello studio irlandese AMOSS LLP. Avvocato amministrativista e antitrust molto apprezzato, vanta anche una vasta esperienza in controversie davanti alle più alte corti nazionali ed europee.



Si unisce a Michael Pattinson, partner dello studio inglese Trowers & Hamlin e nuovo Global Chair del Board of Directors di Interlaw, e sarà responsabile della crescita del network nella regione EMEA.



Antonella Terranova ha dichiarato: “Nel mio ruolo di Global Chair del team di Interlaw che si occupa di concorrenza e distribuzione ho potuto constatare di persona l’ampiezza e la profondità delle competenze di cui dispone il nostro network. È stato anche un piacere lavorare con John durante il suo mandato, che ha visto Interlaw riconosciuta ogni anno come network d’élite nell’area EMEA, fra gli altri, da Chambers and Partners. Non vedo l’ora di lavorare al fianco di Michael e del resto del Board di Interlaw per proseguire i nostri ambiziosi piani di crescita”.



Michael Pattinson, Global Chair di Interlaw, aggiunge: “Antonella è una fantastica ambasciatrice di Interlaw e, durante il periodo in cui è stata a capo del nostro Competition team, lo ha visto espandersi sempre di più. Incarna il nostro spirito di collaborazione e connessione e apporterà un contributo prezioso all’interno del nostro senior leadership team in questo momento che segna l’inizio di una nuova fase di crescita”.