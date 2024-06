Debitori condannati in solido, ok alle impugnazioni a cascata

Quando uno degli ex amministratori delegati di una società, condannati in via solidale a risarcire il danno arrecatole, impugna la sentenza, gli altri coobbligati in solido sino ad allora acquiescenti possono svolgere un’impugnazione incidentale tardiva “adesiva”, rispetto all’impugnazione principale, per evitare che, all’esito del giudizio, la loro posizione risulti peggiorata.

L’interesse che legittima l’impugnazione incidentale può sorgere, oltre che dalla proposizione dell’impugnazione principale...