Decreto Giustizia “estivo” 2025, l’anticipazione sulle nuove misure urgenti per il sistema giudiziario

Il Cdm del 4 agosto scorso ha dato l’ok al testo di un decreto legge che reca misure urgenti in materia di giustizia e che verrà pubblicato nei prossimi giorni in “Gazzetta Ufficiale”

di Laura Biarella

Il Consiglio dei ministri, nel corso della seduta del 4 agosto 2025, ha dato l’ok al testo di un decreto-legge che reca misure urgenti in materia di giustizia (per la relazione illustrativa al Dl), e che verrà pubblicato nei prossimi giorni in “Gazzetta Ufficiale”. L’articolato si inserisce nel quadro delle riforme previste dal PNRR con l’obiettivo di sveltire la definizione dei procedimenti pendenti e irrobustire l’efficienza del sistema giudiziario entro la deadline del 30 giugno 2026.

Processo civile, magistrature, indennizzi

