Giustizia

Responsabile il magistrato che dispone il sequestro di un immobile poi rivelatosi regolare

In funzione del permesso di costruire rilasciato successivamente dal Comune

di Giampaolo Piagnerelli

Responsabile il magistrato che opera un sequestro di beni immobili che, tuttavia, non erano irregolari in funzione del permesso di costruire rilasciato successivamente dal Comune. Lo chiarisce la Cassazione con l’ordinanza n. 22588/25.

La vicenda

Venendo ai fatti, con atto di citazione notificato il 23 novembre 2018, due soggetti convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Salerno la Presidenza...

