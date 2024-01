Decreto legislativo 231/01 per gli enti del terzo settore. Opportunità e risorse

CAMMINO - Camera Nazionale Avvocati per le persone, per i minorenni e per le famiglie con la sua Scuola di Alta Formazione Specialistica – SAFSA presenta il Congresso Nazionale

“DIRITTO D’AMORE”.

Diritto d’amore è il punto di convergenza interpretativo, scansione unificante nell’orizzonte frazionato e complesso in cui autonomia personale, responsabilità e tutela rafforzata dei soggetti vulnerabili non si contrappongono ma si integrano nel percorso di promozione dei diritti fondamentali dei soggetti vulnerabili, in una riflessione che si snoda nella ricerca del suo significato da diverse angolature.

CAMMINO - Camera Nazionale Avvocati per le persone, per i minorenni e per le famiglie, Associazione di Avvocati che si occupa di crisi delle relazioni famigliari dedica tre giorni di Congresso al diritto d’amore.

L’evento avrà luogo a Roma, dal 25 al 27 gennaio presso l’Hotel Massimo D’Azeglio, in Via Cavour n. 18.

Sono strati richiesti 16 crediti formativi validi per la formazione professionale continuativa degli Avvocati.

SCOPRI DI PIÙ

Media Partner Il Sole 24 ORE

CONSULTA IL PROGRAMMA