Decreto "Salva casa": quelle ricadute poco scontate sui rapporti condominiali

Il "salva casa": dai sottotetti, passando alla dimostrazione dello stato legittimo, fino ad arrivare al mutamento di destinazione d'uso. Per Antonio Scarpa sono gli aspetti più problematici che necessitano di una verifica giuriprudenziale.

In sede di conversione del Dl 29 maggio 2024 n. 69, la legge 24 luglio 2024 n. 105, ha introdotto numerose disposizioni che, modificando il testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, assumono particolare interesse anche per i rapporti inerenti ai condomini di edifici.

Dai sottotetti, passando alla dimostrazione dello stato legittimo, fino ad arrivare al mutamento di destinazione d'uso: le modifiche introdotte dalla legge di conversione del Dl "Salva casa"

In particolare:

a) all'articolo 2-bis1 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«1-quater. Al fine di incentivare l'ampliamento...