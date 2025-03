Deloitte al fianco di Metro Holding Torino nell’acquisto del 2,9% di Iren S.p.A.

Gianfilippo Pezzulo, Paolo Terrile

Metro Holding Torino, società interamente controllata dalla Città Metropolitana di Torino, ha concluso con successo l’acquisto di 37.370.553 azioni ordinarie di Iren S.p.A., pari a circa il 2,9% del capitale sociale e all’1,8% dei diritti di voto, attraverso una procedura di Reverse Accelerated Bookbuilding rivolta esclusivamente a investitori qualificati e istituzionali esteri.

Grazie a questa operazione, MHT consolida la propria posizione all’interno di Iren, arrivando a detenere complessivamente circa il 5,4% del capitale sociale e il 4,9% dei diritti di voto, rafforzando così il proprio ruolo nel settore strategico dei servizi energetici e ambientali.

Deloitte ha assistito Metro Holding Torino e il suo Amministratore Unico, Dottor Stefano Marzari, con un team multidisciplinare di professionisti che ha seguito gli aspetti finanziari e legali dell’operazione.

Per i profili finanziari, Deloitte Financial Advisory ha operato con un team dedicato coordinato dai Partner Marco Bastasin e Francesco Checcacci, con Louis Botros, Filippo Serdino e Lorenzo Lopane.

Per i profili legali, Deloitte Legal ha operato con un team guidato dal Partner Paolo Terrile per gli aspetti Corporate e dal Partner Gianfilippo Pezzulo per gli aspetti Capital Markets, composto da Matteo Bet, Edoardo Caminale e Lorenzo Langé, nonché dal Partner Gabriele Pavanello per i profili Debt & Finance.

L’operazione ha visto coinvolti Intesa Sanpaolo S.p.A. - Divisione IMI Corporate & Investment Banking, in qualità di Global Coordinator e Joint Bookrunner, e Intermonte SIM S.p.A., quale Joint Bookrunner e Sole Settlement Agent.