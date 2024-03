Deloitte con Guapas nella nascita di Leonardo Lifescience Group

Emanuela Sabbatino, Giorgio Orlandini

Deloitte con Guapas ed il suo AD Stefano Gualdi nell’operazione di business combination che vedrà la nascita di Leonardo Lifescience Group, nuovo polo produttivo e distributivo nel settore della cura e protezione degli ambienti civili, domestici e professionali, insieme al giardinaggio, che rappresenta un traguardo significativo nell’evoluzione del mercato e l’inizio di una nuova era per il settore.

Il gruppo è il risultato della fusione di tre rinomate realtà del settore: Vebi Istituto Biochimico di Padova, guidata da Luigi Bazzolo e specializzata nella ricerca, sviluppo e produzione; BleuLine di Forlì, presieduta da Gloria Padovani e Giovanni Bazzocchi, con una forte presenza distributiva tecnica e commerciale nel mercato professionale; e Stefano Gualdi, un nome autorevole nel settore, che ha saputo unire queste diverse competenze per la creazione di un polo di eccellenza volto a posizionarsi sin da subito tra i principali player del settore.

La presentazione ufficiale di Leonardo Lifescience Group è avvenuta durante la prestigiosa fiera Pestmed 2024, dedicata ai professionisti del pest management e della sanificazione, presso il centro fieristico di Bologna. Il Closing è previsto per il prossimo 30 giugno e successivamente prenderanno il via le attività di questa nuova realtà.

Il team di Deloitte che ha assistito Guapas in questo nuovo e significativo passo del suo percorso di crescita, è stato coordinato da Deloitte Legal con Emanuela Sabbatino per la parte legale e da Studio Tributario e Societario Deloitte con Giorgio Orlandini per la parte fiscale e ha visto il coinvolgimento, tra l’altro, di Alessandro Ronchini, Tullia Domizia Di Segni, Roberta Pietrovito e Giorgia Kumada.

Vebi Istituto Biochimico è stata assistita nell’operazione dai professionisti di Integre, con il dottor Umberto Balin e il suo team, mentre Bleu Line è stata assistita dallo Studio Celli Fanti, con l’Avv. Lorenzo Fanti, per la parte legale e da Adma Partners con la dott.ssa Chiara Biguzzi per i profili fiscali.