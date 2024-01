Deloitte Legal con Disproquima nell’acquisizione di RES Pharma

Sergey Orlov

Disproquima, gruppo spagnolo internazionale a conduzione familiare con oltre 50 anni di esperienza nel settore Life Science, ha acquisito l'intera società Res Pharma, rinomata azienda italiana specializzata nella fornitura di ingredienti di alta qualità per l'industria cosmetica, farmaceutica, alimentare e nutraceutica.

Deloitte Legal ha agito quale advisor legale di Disproquima, affiancando la Legal & HR Manager del gruppo Nuria Sánchez, in tutti gli aspetti dell’operazione, sia di acquisizione, sia di due diligence, attraverso un gruppo di lavoro integrato e multidisciplinare di propri specialisti in Corporate M&A e Labour. In particolare, l’operazione è stata globalmente gestita e coordinata dal team guidato da Andrea Martellacci e Sergey Orlov (in foto), composto da Antonio Bramanti e Jelena Segovic, che hanno curato le attività di due diligence legale, gli aspetti contrattuali e gli altri profili corporate e M&A, e da Andrea Bonanni Caione, Francesca Rocco e Laura Cassanelli per la due diligence giuslavoristica.

Deloitte Financial Advisory ha agito in qualità di advisor finanziario di Disproquima, svolgendo anche la due diligence finanziaria, con un team composto da Guido Manzella e Alessandro Giorgio Foffa, mentre Deloitte STS ha svolto l’attività di due diligence fiscale e payroll, con i team composti, rispettivamente, da Andrea Pericci, Fabio Casucci e Giulia Muratori per la parte fiscale e da Giuseppe Marianetti e Flavia Mugnano per gli aspetti payroll.

I soci venditori di RES Pharma sono stati, invece, assistiti da Alfredo Frangini dello Studio Legale FVF Associati, che ha curato gli aspetti contrattuali, e da Proactiva Strategy M&A con un team composto da Walter Pugliese e Giovanni Migliorati in qualità di advisor finanziario dei venditori, nonché, per gli aspetti fiscali, da Proactiva Corporate Tax, con Claudio De Nicola.

Disproquima, attiva nella distribuzione completa e integrata di materie prime e ingredienti in vari settori, con l'acquisizione di Res Pharma ha ampliato strategicamente il proprio portafoglio e rafforzato la sua posizione sul mercato globale. Tale operazione conferma l'impegno di Disproquima nel fornire ai clienti una gamma ancora più ampia di soluzioni innovative, sostenibili e orientate alle tendenze del mercato.